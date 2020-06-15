طبيب نفسي: الدعم النفسي لمرضي كورونا هام.. وخط ساخن لتقديمه

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطب النفسي، إنه تم تدشين خط ساخن يعمل على مدار الـ24 لتقديم الدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا، وذلك من قبل الأمانة العامة للصحة النفسية، وذلك لما تم رصده من اكتئاب لبعضا من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "مهدي" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم رصد الكثير من العدوى الفيروسية التي من الممكن أن يصاب المصاب بها بأعراض اكتئابيه، مثل فيروس الانفلونزا والكبد الوبائى، موضحا أن هناك عددا من الأبحاث تشير إلى أن فيروس كورونا قد يؤدى إلى اكتئاب المصابين به أيضا وذلك لما يخلفه من تأثيرات عضوية ونفسيه على المرضي.

وأكد أن الإصابة بفيروس كورونا قد يؤثر على خلايا المخ، وذلك لما ألخصته عددا من الأبحاث في ذلك السياق، ويعد العلاج النفسي أحد أهم السبل للشفاء من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الرقم الذي تم تخصيصه لدعم مرضي كورونا نفسيا يتم التواصل عليه من قبل مختصين ويقوموا بتقديم جلسات دعم نفسي للمصابين والمرضي الذين هم بالعزل المنزلي.