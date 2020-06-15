تعليم مطروح تنظم مراجعة نهائية للكيمياء لطلاب الثانوية العامة أون لاين

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح مراجعة نهائية لامتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة "أون لاين"، على الصفحة الرسمية للمديرية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وشرح خبير مادة الكيمياء، هشام نصار، خلال المحاضرة، الأسئلة المحورية الهامة والمتوقع ورودها فى الامتحان هذا العام، موضحا للطلبة بعض المعادلات الصعبة.

ومن جانبة أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية مستمرة في تنظيم المراجعات النهائية المجانية للطلاب فى جميع المواد حتى ليلة الامتحان، وذلك لدعم أبنائنا طلاب الثانوية العامة بقسمي العلمى والأدبى.