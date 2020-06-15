شكري: مصر حريصة على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، ومن هذا المنطلق خرج "اجتماع القاهرة"، وفق بيان اليوم لوزارة الخارجية المصرية.

وأشار "شكري"، خلال ندوة صحفية عبر تقنية الفيديوكونفرنس حول تعامل الدبلوماسية المصرية مع التحديات الراهنة، إلى نتائج "اجتماع القاهرة" الذي دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأكد الوزير شكري أن المبادرة تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليومم، في الندوة التي جاءت تحت عنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، وفي حضور عدد من قيادات المجلس، وذلك بمقر وزارة الخارجية؛ وهي الندوة التي تم أيضاً بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بثاً مباشراً.