تحرير 167 محضرا تموينيا وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 167 محضر تمويني متنوع، وضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة 84 محضر تمويني متنوع خلال حملات مكبرة منها عدد 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للموصفات، وعدد 10 محاضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، وعدد 9 محاضر نقص وزن، ومحضرين بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان حساس، و تحرير 15 محضر متنوع للباعة الجائلين، و23 محضرا تموينيا، و20 محضرا صحة، وضبط تجميع عدد 140 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.

وقام مركز ومدينة طما بحملات تموينية مكبرة شملت المدينة وقرى "كوم العرب، وقاو غرب"، حيث أسفرت عن ضبط 360 كيلو جرام ملح طعام مجهول المصدر، وتحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر استخدام ورق جرائد، كما تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ولفائف معسل مجهولة المصدر، وضبط طن مكرونة متنوع منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 14 محضر متنوع " شهادات صحية ونظافة وتشغيل"، وتحرير محضرين ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت عن إعدام 160 كيلو جرام لحم مفروم غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإغلاق مقهى مخالف للحظر ومصادرة الشيشة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بتحرير 16 محضر تمويني متنوع منها 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر نقص وزن، و3 محاضر عدم إعطاء بون الصرف، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في 15 شيكارة دقيق بلدي، كما تم تحرير 23 محضر تموين وصحة متنوع.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك، وأسفرت عن تحرير 14 محضر متنوع، منها 3 محاضر تموين، و6 محاضر صحة، و4 محاضر مخالفات بيئية ونظافة، ومحضر بيطري، وإعدام 5 كيلو جرام أحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي.