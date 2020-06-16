منها شهادة صحية.. 8 مستندات لتجديد رخصة محل تجاري أو صناعي

كشف اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، أن تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى، تشترط تقديم بعض الأوراق، لاستخراج الرخصة، لضمان استمرار الرخصة وتشغيل المحل.

وأضاف هاشم لـ"الوطن"، أن على صاحب المحل، التوجه إلى الحى التابع له، قبل انتهاء فترة الرخصة، لاستخراج تجديد رخصة، حتى يكون موقفه سليم، وتفادى الوقوع فى المخالفات،لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة كالتالى:

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

- صورة عقد الإيجار أو التمليك.

- توكيل رسمى فى حالة الوكالة.

- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التى تتعامل فى الأغذية والمشروبات.

- إيصال سداد الرسوم.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.