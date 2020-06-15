الصحة العالمية: ننتظر نتائج تحقيق الصين حول مصدر التفشي الجديد لكورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تنتظر من الصين نتائج تحقيقها في مصدر التفشي الجديد لفيروس كورونا في البلاد والذي ضرب العاصمة بكين.

وقالت ممثلة المنظمة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين: "نرصد الآن تفشيا جديدا في الصين، هناك تعاون وثيق جدا بين السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية، ننتظر منها حاليا نتائج الحقيق"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

واعتبرت فوينوفيتش أن المصدر المبدئي لانتشار الفيروس يمكن أن يمثله شخص مصاب، مضيفة: "ننتظر النتائج من العلماء الصينيين الذين سيشاركون المعطيات حول منشأ الفيروس".

وأوضحت المسؤولة أنه يجب تحديد ما إذا تم نقل الفيروس إلى البلاد من الخارج أو "ما إذا كان موجودا للتو بين أفراد المجتمع".

وشددت فوينوفيتش على أن نتائج التحقيق ستتم مشاركتها فورا بعد الحصول عليها مع كل دول العالم عبر النظام العالمي للقواعد الطبية الصحية العامل على مدار 24 ساعة كل يوم.

وبعد أسابيع من عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا، سجلت بكين العشرات من الحالات على مدى الأيام القليلة الماضية، وكلها على صلة بسوق "سينفادي" الكبيرة لبيع منتجات غذائية بالجملة بمنطقة فينتاي الجنوبية.

وتم رصد معظم الإصابات لدى الموظفين التجاريين وأقربائهم، بينما انتشر الفيروس إلى نصف أحياء المدينة، ما دفع السلطات إلى إغلاق السوق وعدد من المنشآت التجارية الكبيرة الأخرى وسط تشديد الإجراءات الصحية في العاصمة.

وأثارت الإصابات مخاوف من عودة الفيروس للانتشار في دولة احتوت التفشي بالفعل إلى حد كبير.