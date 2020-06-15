إكمال محاور تطهير بساتين حوض سنسل في ديالى العراقية

أكملت قوات الحشد الشعبي العراقي تطهير بساتين حوض سنسل شمال شرق بعقوبة بمركز محافظة ديالى، وأصبحت مؤمنة بالكامل.

وقال مصدر أمني، في تصريحات اوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم، إن قوات الحشد الشعبي والتشكيلات الساندة أكملت تطهير بساتين قرى بابلان وتوكل ضمن حوض سنسل شمال قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة بعد عملية أمنية انطلقت من محورين أمس الأحد.

وأضاف المصدر، أن العملية أسفرت عن تفكيك عبوات ناسفة وتدمير مضافات لتنظيم داعش الإرهابي وفتح طرق، موضحا أن البساتين أصبحت مؤمنة بالكامل بالوقت الحالي.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، اعتقال 3 إرهابيين بينهم مسؤول الجباية في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن "قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع لواء المشاة 30 ألقت القبض على 3 إرهابيين في منطقتي الزلة والبو حردان بالقائم -الأنبار، بينهم مسؤول جباية "داعش" والأخرين عملوا كعناصر أمنية وساهموا بالقتال ضد القوات الأمنية إبان معارك التحرير".

وأضافت المديرية، أن الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

الخارجية العراقية: الصين شريك مهم للعراق في إعادة الإعمار

بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، أن الصين شريك مهم للعراق في إعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجال دعم إعادة إعمار البنى التحتيّة في المناطق المحررة من قبضة الإرهاب.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن وزير الخارجية التقى سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق "تشانج تاو"، وبحثا سبل الارتقاء بآفاق العلاقات الثنائية التاريخية والإستراتيجية التي تربط بين بغداد وبكين".

وأعرب حسين، عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته إلى العراق، ولاسيما المستلزمات الطبية التي أرسلتها مؤخراً إلى وزارة الصحة إثر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"في العديد من دول العالم.

من جهته، أكد "تشانج تاو"، اهتمام حكومته في تعزيز العلاقات مع بغداد، وحرصها على إبعاد العراق عن أن يكون ساحة للصراعات الخارجية.

ونقل السفير الصيني، رسالة تهنئة للوزير موجهة من قبل نظيره الصيني، تتضمن أيضا الدعوة لزيارة بكين في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، داعياً إلى أهمية تقديم المزيد من الدعم، وتعزيز أمن الشركات الصينية العاملة في العراق.