هولندا: تسجيل 6 وفيات بكورونا.. و165 إصابة

أعلنت هولندا، اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بكورونا كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6065 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان، إن عدد الإصابات الجديدة بكورونا المستجد سجل اليوم 165 إصابة ليبلغ عدد المصابين 48948 شخصا.

وأضاف المعهد، أن 3 حالات إصابة بكورونا المستجد ادخلت المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي النمسا، أعلن وزير المالية جيرنوت بلوميل، اليوم، خطة انقاذ اقتصادية بقيمة بـ 14 مليار يورو "ما يعادل 16 مليار دولار"، تتضمن تخفيضات ضريبية وتقديم دعم لقطاعات محتاجة.

وأوضح بلوميل في تصريح لموقع "أو 1" الإخباري، أنه من المقرر أن تنتهي الحكومة النمساوية قريبا من وضع التخفيضات الضريبية وزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية والمساعدات وإجراءات الإنقاذ للتخفيف من أضرار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي تقدر في مجملها بنحو 3.5% من الناتج المحلي.

وتعتزم الحكومة النمساوية تقديم دعم مالي للعاطلين والأسر التي تعول أطفالا وذلك لمرة واحدة في إطار إجراءات تتخذها هذا العام لمواجهة الضرر الناجم عن جائحة "كوفيد 19".

ويشمل الدعم دفع 450 يورو "506 دولارات" للعاطلين و360 يورو لكل طفل أو قاصر تحت سن الثامنة عشرة، كما تعتزم الحكومة خفض الضريبة على ذوي الدخل المحدود من 25 إلى 20% وذلك بأثر رجعي بداية من هذا العام إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة للمطاعم وقطاع الثقافة إلى 5% حتى نهاية العام لمساعدتها في مواجهة الأثر الناجم عن كورونا المستجد.

وكانت النمسا، أعلنت في مارس الماضي حزمة مساعدات مالية بقيمة 38 مليار يورو "نحو 41.4 مليار دولار" للتغلب على الآثار السلبية لتفشي كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.