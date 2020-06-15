تشكيل لجنة لتقييم المرشحين لبرنامج المسئول الحكومي المحترف بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة برئاسة اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلا من "مدير عام الموارد البشرية، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام مركز المعلومات، ومدير البوابة الإلكترونية" لتقييم واختبار المرشحين لبرنامج "المسئول الحكومي المحترف" من خلال نظام التعليم عن بعد " بالأكاديمية الوطنية للتدريب" .

وقال المحافظ، إن برنامج "المسئول الحكومي المحترف" يأتي ضمن مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم افضل خدمة للمواطن وميكنتها، وخلق جيل واع من شباب العاملين لتحقيق روية مصر 2030، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

الجدير بالذكر أنه من ضمن شروط التقدم للبرنامج "أن يكون المتقدم من العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة.

بالإضافة الي ان يكون له تعامل مباشر بالجمهور كمقدم خدمة، بالإضافة إلى التفرغ التام خلال فترة التدريب 22 يوما، على أن يكون التقدم للبرنامج بطلب لرئيس العمل بالوحدات المحلية، ومديريات الخدمات التابعة، في موعد غايته 20 يونيو الجاري، حيث ستقوم اللجنة المشكلة بتقييم واختبار المتقدمين، لاختيار 200 من المتقدمين لاجتياز البرنامج.