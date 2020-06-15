محافظ سوهاج يشيد بمبادرة "مستقبل وطن" لإنتاج وتوزيع الكمامات بالمجان

أشاد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمبادرة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، لإنتاج وتوزيع الكمامات القماشية المطابقة للمواصفات على المواطنين بالمجان.

وأشار "الفقي"، إلى أن المحافظة تسلمت 7000 كمامة قماشية ضمن فعاليات المبادرة كدفعة أولى، وذلك تمهيدا لتوزيعها على المواطنين بالمجان، موجها باستهداف أماكن صرف المعاشات ومواقف سيارات الأجرة.

من جانبه قال رشاد عبد الغني أمين قطاع الأعمال بالحزب بسوهاج إن المبادرة تهدف إلى مساندة الجهاز التنفيذى بالمحافظة في توفير أحد أهم الإجراءات الاحترازية التي لابد من الالتزام بها خلال تلك الفترة وهى الكمامة، مشيرا إلى أن المبادرة سوف تستمر فى إنتاج وتوفير 100 ألف كمامة مزودة بفلتر طبى كدفعة أولى على مراحل.