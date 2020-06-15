إسبانيا: مساعدات بقيمة 4 مليارات يورو لدعم قطاع السيارات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، خطة بقيمة 3.75 مليارات يورو "مايعادل 4.2 مليارات دولار" لدعم قطاع السيارات المتضرر من جراء جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف سانشيز، في مؤتمر صحفي افتراضي، أن الخطة ستنفذ على مدار ثلاث سنوات، مشيرا إلى تخصيص 1.5 مليار يورو "1.72 مليار دولار" للعام الجاري، فيما سيتم تخصيص 2.215 ملياري يورو "2.49ملياري دولار" للعامين 2021 و2022.

وأوضح المسؤول الإسباني، أن تلك المساعدات ستخصص للاستثمارات والإصلاحات التنظيمية وتمويل تجديد العربات القديمة التي يزيد عمرها على 10 سنوات وتحسين البنى التحتية وتكييف المدن لاحتياجات التنقل الجديدة وجعلها أكثر كفاءة واستدامة مع حوافز خاصة للسيارات الكهربائية.

وأكد سانشيز، أن الهدف من تلك الخطة هو إعادة تفعيل القطاع وتخفيف الخسائر الهائلة بعد الآثار السلبية للتوقف في الإنتاج وانخفاض الطلب على المركبات على خلفية الوباء.

وكان قطاع السيارات يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا ويوظف 650 عاملا بشكل مباشر ومليوني عامل بشكل غير مباشر.

وتعد إسبانيا ثاني أكبر مصنع للسيارات في أوروبا والثامن على مستوى العالم وفيها 17 مصنعا موزعا في أنحاء البلاد وتصدر 82% من المركبات المصنعة إلى بلدان أخرى.