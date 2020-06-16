بعد قرار فتح الطيران أول يوليو.. تعليمات للمسافرين للوقاية من كورونا

تستعد الشركة القابضة مصر للطيران، لاستئناف رحلاتها الدولية إلى عدة وجهات، بدءً من أول يوليو المقبل، وذلك في ضوء الخطة التي أعلنتها الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها، أنه سيتم الإعلان عن جداول تشغيل الرحلات خلال الفترة المقبلة، وفقا لضوابط ومعايير محددة.

وحدد تطبيق صحة مصر، تعليمات للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا:

إذا شعرت بأنك مريض أثناء السفر بلغ طاقم الطائرة واطلب الرعاية الطبية.

إذا ذهبت للطبيب في المطار أخبره بمحطات سفرك في الفترة السابقة.

تجنب المخالطة المباشرة للمسافرين والذين تظهر عليهم أعراض حمى وسعال.

تجنب أكل الطعام الغير مطهو جيدًا.

تجنب الاتصال المباشر بالحيوانات البرية باختلاف أنواعها وفصائلها.

تجنب السفر إذا كان غير ضروري في حالة الشعور بحمى وسعال.

المداومة على غسيل الأيدي باستمرار، باستخدام المياه والمطهرات.

عند السعال والعطس قم بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل ورقي وقم برميه فورًا.

عند ارتداء ماسك الوجه تأكد من تغطيته للفم والأنف، وتجنب ملامسته خارجيًا عند الارتداء.