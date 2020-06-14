مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها المنتظمة بداية من أول يوليو

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، برئاسة الطيار رشدي زكريا، استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات دولية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك في ضوء الخطة التي أعلنتها الدولة اليوم، لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها مساء اليوم، الأحد، أنه سيتم الإعلان عن جداول تشغيل الرحلات خلال الفترة القادمة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

يذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن اليوم الأحد، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك وفقا لضوابط واجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.

وأعلن وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد اليوم الأحد، عن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتبارا من اليوم، بجميع مكاتب شركات الطيران.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.