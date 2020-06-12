مصر للطيران تسمح لوكلاء السياحة بالبيع لبعض الرحلات الاستثنائية

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّها سمحت لوكلاء السياحة ببيع تذاكر السفر على بعض الرحلات الاستثنائية لإجلاء العالقين، لكل من وإلى فرانكفورت، ميونخ، برلين، فيينا، لندن، أمستردام، باريس، روما، مالبينزا.

وأكدت الشركة خلال خطاب أرسلته مساء أمس السماح لحاملي جنسيات تلك الدول وحاملي الإقامة، السماح بقبول جميع الركاب حاملي الجنسية المصرية فقط.

ولفتت إلى أهمية الالتزام بضوابط الإصدار، والمتمثلة في تعديل الحجز وفقا للشروط والأحكام، وإتاحة حجز الرحلات على نظام الحجز، وأنّ التذاكر غير قابلة للاسترداد، وفي حالة المخالفة يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة.