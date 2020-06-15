عنبة: مصر للطيران خسرت بسبب كورونا 3 مليارات دولار في ثلاثة أشهر

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن حجم خسائر قطاع الطيران من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كبير، فشركة مصر للطيران تكبدت خسائر جراء إغلاق المجال الجوي ودخلها أصبح زيرو على مدار ثلاثة أشهر، وتكبدت خسائر بمقدار 3 مليارات دولار بسبب توقف الطيران مع استمرار أقساط الشركة وعمليات الصيانة، كما أن القطاع الخاص أيضا تكبد خسائر كبيرة وهو قطاع مهم وحيوي ويساعد في تشغيل عدد كبير من العمالة.

وتحدث "عنبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، عن تنظيم المقاعد في الطائرات، فذكر أن الفترة الأخيرة شهدت اجتهادات كثيرة في هذا الشأن حول خلو بعض المقاعد من الركاب لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه يكتفى بارتداء الكمامات من قبل الركاب وأيضا طاقم الطائرة وبالتالي أصبحت عملية أفضل لأن خلو مقاعد يزيد التكلفة على الناقل، ومن ثم تنعكس على الراكب في أسعار التذاكر.

وحول أسعار التذاكر، أكد الوزير، أن هذا أمر يخص الشركات "لكن اجتهد وأقول أي ناقل عاوز يشتغل سواء قطاع عام أو خاص لابد أن يقدم تسهيلات في أسعار التذاكر لجذب الركاب على الأقل في الفترة الأولى، ونحن قدمنا تسهيلات جيدة بالتعاون مع وزارة السياحة لجذب الراكب".