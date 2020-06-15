الهلال الأحمر بقنا: 4200 وجبة غذائية وشنطة نظافة للمصابين والمتضررين من كورونا

قال أحمد متولي، مدير الإغاثة في فرع جمعية الهلال الأحمر في محافظة قنا، إن المبادرات مستمرة في دعم المصابين المتعافين من فيروس كورونا، وتقديم يد العون لعم، كما أن الفرق تقوم بعمليات تنظيمية في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن فرق الإغاثة منذ بدء جائحة كورونا تمكنت من تقديم 4000 وجبة غذائية للمصابين بفيروس كورونا المتعافين في العزل المنزلي الذي خرجوا من مستشفيات العزل، والعمالة غير منتظمة التي أثرت على عملها جائحة كورونا من خلال وقف الأعمال.

وتابع أن الهلال الأحمر، تمكن من توزيع أكثر من 200 سلة نظافة بها معقمات وفوط وكمامات للمصابين والمتعافين من كورونا، إضافة إلى الدعم النفسي والمعنوي لهم وحملات توعية عن كيفية استعمال الكمامات ووسائل الوقاية والحفاظ على الأشخاص الأصحاء وأصحاب الأمراض المزمنة ومنع نقل العدوى لهم.

وأشار "متولي" إلى أن فرق المتطوعين بالهلال الأحمر فرع قنا، كانوا يقومون ومازالوا بالعمل التنظيمي، أمام البنوك ومكاتب البريد المصالح الحكومة التي تشهد زحام لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف، حسين الباز وكيل وزارة التضامن بقنا، ومحمد الديب، مدير جمعية الهلال الأحمر فرع قنا .