بيتر ميمي يعبر عن إعجابه بـ"لن أعيش في جلباب أبي": السيناريو أهم عنصر

عبر المخرج بيتر ميمي، عن إعجابه بمسلسل لن أعيش جلباب أبي، والذي مر على عرضه ما يقرب من 25 عامًا.

وكتب "ميمي"، عبر حسابه على موقع إنستجرام" "أهم عنصر في الدراما التلفزيونية هو القصة والسيناريو والحوار وبعديه مخرج يعرف يحكيه و أبطال يعرفوا يمثلوا الشخوص الموجودة فى السكربت".

وأضاف "ميمي" قائلًا "علشان كده بنتفرج على لن أعيش في جلباب أبي سنة 2020 يعنى بعد 25 سنة من إنتاجه بالرغم من ضعف تقنيات التصوير والديكورات وغيره".

واختتم قائلًا: "المؤلف أولًا فى الدراما التلفزيونية".

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أحمد توفيق، بطولة نور الشريف، عبلة كامل، حنان ترك، محمد رياض.

وشارك بيتر ميمي، في رمضان 2020 بمسلسل "الاختيار"، والذي تناول قصة البطل الشهيد أحمد منسي، وملحمة معركة البرث عام 2017، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، وعدد من ضيوف الشرف.