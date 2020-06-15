عبدالوهاب يسرد كواليس من "لن أعيش في جلباب أبي": لم أشاهد المسلسل

تواكبًا مع تريند "فرح سنية" أحد مشاهد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة الفنان الراحل نور الشريف، علق الفنان محمد رياض، على تصدر هذا المشهد مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرور 24 سنة على إنتاج المسلسل، موضحًا أنه شعر بحالة من الذهول من هذا المسلسل، فـ "لن أعيش في جلباب أبي" أعيد آلاف المرات على الشاشات ورغم ذلك لم يفقد روقنه وهذا أمر رائع يجب أن نتوقف عنده جميعا ليس ذلك فقط بل يجب أن يتوقف عنده صناع الدراما.

وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن الجيل الجديد الذي لم يعاصر المسلسل ولم يشاهده في وقت إنتاجه يمثل المسلسل له أمر هام ومحوري وهذا يجعلني دائما استوقف وأفكر، " حتى الآن العيال الصغيرة بتنادي عليا باسم عبدالوهاب وده كان اسم شخصيتي في المسلسل، الشخصية مأثرة فيهم بدرجة كبيرة".

وأكد أن "لن أعيش في جلباب أبي" مسلسل حقيقي جدًا يمثل الأسرة المصرية بشكلها وبيوتها وبطريقتها في الأكل، "هو عمل مصري صميم لقصة رائعة لإحسان عبدالقدوس وكتبها في شكل بديع السيناريست مصطفى محرم، فالرواية نفسها لا تتجاوز خمسين ورقة لكن أن يستطيع السيناريست أن يكتبها بشكل يغطي 36 حلقة أمر رائع من المخرج الراحل أحمد توفيق"، كما أن عناصر العمل مكتملة الأركان والجميع تم تسكينه في تركيبة رائعة كل في شخصيته المناسبة.

وكشف الفنان محمد رياض، عن مفارقة كبيرة، فبالرغم من مرور 24 عامًا على المسلسل، وعرضه أكثر من آلاف المرات، إلا أنه لم يشاهده ولو لمرة واحدة كاملًا، فكان يشاهد بالصدفة حلقة أو جزء من حلقه، مؤكدًا على أن وقت عرض المسلسل لم يتمكن أيضاً من مشاهدته لأنه كان منشغلًا في تصوير مسلسل "هارون الرشيد" بمشاركة الفنان الراحل نور الشريف وعبلة كامل، "قعدتنا في البيت بسبب فيروس كورونا المستجد دفعتني لمتابعة حلقاته وجعلتني استذكر تفاصيل وذكريات جميلة أثناء تصوير هذا العمل الرائع".

وعن أجمل ذكرياته مع المسلسل، قال "أجمل حاجة أكل عبلة كامل لأنها كانت بتعملنا أكل جميل أسبوعيا ونقعد كلنا ناكل فتقريبا كنا هنطرد من الاستديو بسبب كتر الأكل"، بينما الفنان نور الشريف لم يشاركهم في الأكل لأنه كان لديه طقوس خاصة تمنعه من الأكل قبل التصوير، حتى لا يُسبب له إرهاقا أو يثقل جسمه أثناء العمل.