بعد معركة ساخنة.. البرلمان يوافق على تمثيل المرأة بنسبة 10% بـ"الشيوخ"

وافق مجلس النواب على المادة الأولى من قانون مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم. ونصت المادة الأولى على أنه "يشكل مجلس الشيوخ، حسب مشروع القانون من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد".

وأرجأ الدكتور علي عبد العال الموافقة على المادة الأولى في بداية الجلسة إلى آخر الجلسة العامة بسبب اعتراض النائبات بشدة، و اعترضت النائبات بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على نسبة الـ 10% لتمثيل المرأة بقانون مجلس الشيوخ، وطالبن بزيادة النسبة لتكون 25% أسوة بمجلس النواب على الأقل، حيث اعترضت النائبة سوزي ناشد على عدد مقاعد المرأة وتمثيلها في مجلس الشيوخ، وأكدت أن الـ10 % المحدد في القانون قليلة، مطالبة أن تكون مثل مجلس النواب ولا تقل عن 20% كبداية، وطالب عدد من النائبات بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ وأن تصل إلى نفس نسبة مجلس النواب.

وقالت سماح سعد، عضو مجلس النواب، إن النسبة تمثل تراجعا عن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة، وأكدت أن المرأة كانت مهمشة وحصلت على مكتسبات، ولا ينفع بخس حق المرأة. وقالت النائبة جواهر الشربيني إنه لا يجب أن تكون نسبة تمثيل المرأة في الشيوخ أقل من النسبة التي حددها التي حددها القانون لتمثيل المرأة في مجلس النواب، مشددة على أن المرأة نصف المجتمع.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ بالجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال والمادة الأولى الخاصة بتشكيل مجلس الشيوخ. وأكد أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن نسبة الـ 10% مناسبة، مع تأكيده التقدير التام للمرأة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مشاركة كبرى للمرأة على مقاعد الفردي، إضافة إلى مشاركتها في القائمة.

وشدد رشاد على أن نسبة الـ 10% نسبة كافية، بخاصة أن الرئيس سيعين نسبة كافية للمرأة، والمرأة ليست في حاجة إلى نظرة الشفقة، وأن يخصص لها كوتة، كما أكد عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر أيضا الاحترام لدور المرأة وأدائها البرلماني، مؤكدا أن النسبة جيدة، وردت النائبة هبة هجرس أن المادة سيُطعن عليها دستوريا، وتساءلت: "على أي أساس تم تحديد هذه النسبة، مؤكدة أن ما قيل كلام أجوف. وتابعت: "هناك كفاءات بين المرأة، وكلام الطبطبة ده مش مجاله، ولا يعقل أن نصف الشعب من المرأة تأخذ 10% من المقاعد، و50% تأخذ 90 % وهم الرجال".

وقال الدكتور عبد العال: "أنا أشهد بأداء المرأة تحت قبة البرلمان"، مشيرا إلى أن الدستور أكد على تمثيل ملائم للمرأة، ولم يحدد نسبة، لافتا إلى أن نسبة تمثيل المرأة حتى في مجلس النواب لاقت اعتراضا، خاصة في محافظات الصعيد.

وأكد عبد العال أن تمثيل المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأكبر في مجلس النواب، وهي أكبر نسبة سيدات في الحكومة أيضا، وهناك انحياز دائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة، ودائما يدعو إلى زيادة تمثيل المرأة في كل المجالات.