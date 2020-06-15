البرلمان يوافق على 5 آلاف جنيه مكافأة شهرية لعضو مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب على تحديد مكافأة عضو مجلس الشيوخ بـ 5000 جنيه كمكافأة شهرية، وعلى أن تكون مكافأة رئيس مجلس الشيوخ مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى وكيلا مجلس الشيوخ مجموع ما يتقاضاه الوزير.

حيث وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم خلال مناقشة قانون رئيس مجلس الشيوخ على المادة (36) والتي نصت على أنه: "يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

كما وافق على المادة (37) والتي نصت على يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.