صور.. سلبية نتائج الطاقم الطبي الثالث بـ"عزل كفر الزيات"

استقبل، اليوم، مستشفى عزل كفر الزيات التابع لمديرية الصحة بالغربية، الطاقم الطبي الرابع، الخاص بعلاج مصابي فيروس كورونا، منذ بدء تحويله في 4 أبريل الماضي إلى مستشفى عزل لاستقبال المصابين من مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفى عزل كفر الزيات، إن المستشفى يواصل العمل ليل نهار، لافتا إلى أن الفريق الطبي الرابع واليوم تسلموا مهام العمل لاستكمال مشوار زملائهم.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء فترة مدة عملهم، خضع الطاقم الطبي الثالث لمسوحات طبية وتبين سلبية نتائج عيناتهم، حيث جرى منحهم شهادات تكريم لجهودهم.

وأشار إلى أن المستشفى حقق نسب شفاء متميزة في الأيام الأخيرة، حيث جرى خروج 18 حالة أمس، إلى جانب نقل 48 حالة بعد تحسن حالتهم من المستشفى إلى المدينة الجامعية.