التعليم: الطالب اللي حرارته عالية يجيب شهادة طبية علشان يدخل الامتحان

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن أي طالب سيصاب بارتفاع درجات الحرارة أثناء ذهابه لامتحانات الثانوية العامة سيُعرض على الطبيب الموجود باللجنة.

وقال "حجازي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه حال مرض الطالب سيتم تخييره بين الدخول للامتحان هذا اليوم أو التأجيل للدور الثاني بالدرجة الكاملة، مشيرًا إلى أن الطالب المصاب بارتفاع درجة الحرارة لن يُسمح له بدخول الامتحان التالي إلا بعد إحضار شهادة رسمية من مستشفى حكومي أنه "سليم ومفيهوش أي مشكلة".

ولفت إلى أن الطالب المريض سيؤدي الامتحان في الغرفة الطبية، ولن يدخل اللجنة إلا بعد إحضار شهادة طبية إنه سليم ومعافى، ولن يُسمح له بدخول الامتحان بعد ذلك.