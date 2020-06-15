وكيل "تعليم كفر الشيخ" تشدد على الإجراءات الاحترازية بلجان اعتذرات الثانوية

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأعمال الجارية بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية لاستقبال الراغبين في الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، وفق الشروط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وشددت وكيل الوزارة، على التباعد بين الراغبين للتقدم باعتذراتهم، ومنع دخول أي معتذر إلا بارتداء الكمامة، ووجهت أعضاء اللجنة المشرفة على استقبال المعتذرين بحسن استقبالهم وارشادهم بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالمخيمات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، والتزام الراغبين بالاعتذار بالتعليمات المنظمة، حفاظاً على الصحة العامة.