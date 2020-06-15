رئيس شركة مياه دمياط يناشد المواطنين باستخدام تطبيق "قراءتي"

ناشد المهندس محمد بدوي عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، المواطنين بإستخدام تطبيق "قراءتي" لإدخال القراءة الخاصة بعداد المياه الخاص بالمواطن، مشيرا إلى أن التطبيق يساهم في القضاء على مشكلة تراكم القراءات بالعداد ويمكن لكل عميل متابعة استهلاكه بنفسه والحصول على فاتورة مياه تعبر عن إستهلاكه الفعلي تسهيلا للمواطنين.

يأتي تطبيق "قراءتي"، من ضمن الجهود التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يقوم العميل بتحميل البرنامج وتثبيته على جهاز الموبايل الخاص به ويستلزم استخدام تطبيق "قراءتي" لأول مرة تسجيل جميع بياناته الموجودة بفاتورة المياه، كما يتيح له إضافة صورة العداد لضمان سلامة عملية المحاسبة.