التعليم: 152 ألف معلم وموظف يشاركون في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن 152167 معلما وموظفا سيشاركون في امتحانات الثانوية العامة.

وقال "حجازي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الوزارة مستعدة رغم الاعتذارات عن المراقبة والمشاركة في الامتحانات: "إحنا عاملين حسابنا، وكلي ثقة في معلمينا".

وأشار إلى أنه سيجري عرض فيديو محاكاة للمعلمين والمراقبين صباح أول يوم في الامتحانات عن طريق رئيس اللجنة، مؤكدًا أنه أوصى رؤساء اللجان بالتعامل مع الطلاب باعتبارهم أبنائهم وأن يرعوا الظروف والضغوط التي يعيشوا فيها والامتحانات وانتشار جائحة كورونا.

وشدد "حجازي" على أن واضعي الأسئلة سيراعون الأجزاء المحذوفة من المناهج، وكذلك حالة الطلاب، لافتًا إلى أن 15% من الأسئلة ستحتاج لمستوى عال من التفكير.