محافظ بني سويف يتابع مشروع تطوير كورنيش النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع تطوير طريق كورنيش النيل، ضمن خطة المحافظة لتطوير الكورنيش ورفع كفاءته واستعادة الشكل الجمالي والحضاري، وتحقيق مزيد من السيولة المرورية، يرافقه اللواء هشام شادى السكرتير العام، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل.وناقش المحافظ مع مدير عام الطرق والنقل المهندس ناصر فراج، آخر مستجدات العمل في المشروع.

أوضح مدير الطرق أنه تتم حاليا أعمال التوسعة أمام مساكن الطيارين، بعد إزالة السور القديم حول المساكن، وإنشاء سور آخر يتماشي مع مشروع تطوير الكورنيش، بحيث تزيد مساحة الطريق في هذه المنطقة إلى 12 متر بعدما كانت قبل التوسعة لا تتجاوز 6 أمتار.

oوأضاف مدير الطرق والنقل أنه تم الانتهاء من إنشاء كوبري عند تقاطع شارع مستشفى الصدر مع الطريق الدائري، وجاري عمل الحلول المرورية في هذه المنطقة، في حين تم الانتهاء من أعمال تركيب الأعمدة الديكورية في الجزيرة الوسطى حتى المزلقان، فيما تتم حاليا أعمال التوسعة في الجزء العلوي وإنهاء الحوائط الساندة في الاتجاه من حى الزهور حتى مزلقان الشلال، وتم الانتهاء من توسعة الاتجاه المقابل من المزلقان حتى حي الزهور وجاري التجهيز لأعمال الطبقات السطحية، بالإضافة إلى العمل حاليا في أعمال البلدورات الأرضية والحوائط الساندة وأعمال تركيب الانترلوك، فضلا عن التنسيق مع شركة الكهرباء لربط الأعمدة الديكورية التي تم تركيبها لربطها على الشبكة العمومية.يشار إلى أن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش بتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من مرحلتين الأولى والثانية من تطوير الجزء العلوي بمنطقة الكورنيش بداية من الكوبري العلوي على النيل القديم حتى شارع عبد السلام عارف، حيث شمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، وأعمدة انارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة من شارع إسلام حتى مزلقان الشلال، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (علوي وسفلي)، وتحويله لمنطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة.