شروط وطريقة التقدم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021، بدءا من اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو، حتى الجمعة الموافق 31 يوليو المقبل.

طريقة التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

ويتم التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــــــــا.

شروط التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

وحددت الأزهر عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به شروط التقدم كالتالي:

يحدد سن القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بحديهما الأدنى والأقصى كما هو موضح بالجدول التالي:

في حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

يستثنى من شرط الكثافة في حدود 20% ترصد منها نسبة 10% لمن له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد، وترصد 10% أخرى للطاقة الاستيعابية في حال الإقبال الشديد على المعهد.

وطلب الالتحاق هو:

والأوراق المطلوبة لاستيفاء الملف هي:

أصل شهادة ميلاد (الرقم القومي).

صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.

4 صور شخصية حديثة 4×6.

5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.