جامعة عين شمس: المستشفى الميداني يستقبل أول مصاب كورونا الخميس المقبل

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن أطباء المستشفى الميداني التي أنشأتها جامعة عين شمس لمصابي فيروس كورونا تابعون لجامعة عين شمس، موجهًا الشكر لأطباء الجامعة على الجهد الخارق الذي يبذلونه منذ بداية أزمة الفيروس في مستشفيات الجامعة المختلقة.

وأضاف "المتيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المستشفى الميداني بالجامعة مخطط لها أن تستقبل أول مريض كورونا يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس ستبدأ في الأسبوع الثاني أو الثالث من الشهر المقبل امتحانات السنوات النهائية لكليات الجامعة، على أن تنتهي في الأسبوع الثاني والثالث من شهر أغسطس من كل الامتحانات للسنوات النهائية.

وكشف "المتيني" أن الجامعة لديها 16 كلية و3 معاهد دراسات عليا، ولذلك فإن الجامعة معنية أكثر بالكليات ونشرت جداول امتحاناتها.