جامعة عين شمس تمنح أصحاب الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بسبب كورونا

قرر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، منح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها إجازة بالتبادل علي ثلاث دفعات، اعتبارًا من اليوم الأحد 31 مايو وحتى يوم الخميس 11 يونيو المقبل، وذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد

وأشار القرار إلى التنسيق بين مديري العموم بالإدارات، على أن يتواجد ثلث القوة خلال كل فترة، ومراعاة صالح العمل، ووضع النظام الكفيل لضمان سيره وانتظامه خلال هذة المدة، وكذلك مراعاة التبادل المناسب، بحيث لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات وخدمات.

وقرر "المتيني" أيضًا بمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، وأمراض الكلى والكبد والقلب والأورام إجازة استثنائية خلال نفس الفترة.

كما قرر رئيس الجامعة منح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة باستحقاقه هذه الإجازة، فضلًا عن منح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة إجازة استثنائية خلال نفس المدة.