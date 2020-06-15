بث مباشر.. مدبولي يتفقد مستشفى جامعة عين شمس الميداني

نشرت فضائية "إكسترا نيوز" بثا مباشر لتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشفى الميداني لجامعة عين شمس، الذي يستعد للعملل الخميس المقبل، لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفقد الخميس الماضي، المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، برفقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وأيمن صالح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أنّ المستشفى تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة، وبينها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، ومن المقرر افتتاحها قريبا للبدء في توفير الخدمة للمواطنين.