20 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في بني سويف بإجراءات مشددة

قال الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة انهت استعدادها، لإجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، المقرر انطلاقها في 21 يونيه الجاري، فيما يتعلق باستلام المستلزمات الوقائية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، وكذلك تركيب بوابات التعقيم، والتجهيزات الأخرى الخاصة باللجان البالغ عددها 52 لجنة بجانب 8 احتياطي، بواقع 14 طالبا في كل لجنة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين المقرر تأديتهم الامتحانات قرابة 20 ألف طالب وطالبة على مدار 9 أيام امتحانات في الفترة من 21 يونية الجاري إلى 21 يوليو المقبل، وسط إجراءات صحية مكثفة، حيث تم استلام كواشف الحرارة بواقع 3 كواشف لكل لجنة، و 103 ألف كمامة، و34 ألف واقي وجه (face sheld )، و34 ألف و500 جوانتي، و180 ألف واقيات أحذية، والتي سيتم توزيعها على الإدارات التعلمية بداية من غد، كذلك الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بكل اللجان، وتعقيم اللجان وغلقها، ليتم تعقيم من قبل لجنة وزارية لكل اللجان، ولايتم فتحها إلا أول أيام الامتحانات.

من جانبها قالت سهام يوسف عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن المديرية بالتعاون مع المحافظة، اتخذت كافة الإجراءات الوقائية حيث ستجرى الامتحانات في 9 أيام فقط على مدار شهر، وتم الاستعداد لها بشكل تام للحفاظ على أبنائنا الطلاب"وطالبت وكيل وزارة التربية والتعليم ، أولياء الأمور بمساعدتهم في توفير أجواء الهدوء والأريحية النفسية طوال فترة الامتحانات، للحصول على التفوق وأعلى الدرجات، لافتة إلى أنه منذ أن تم إتاحة خيار تأجيل الامتحان للعام القادم لمن يرغب فى ذلك من الطلاب، حسب قواعد وتعليمات الوزارة، حيث لم يتقدم سوى 5 طلاب فقط من أبناء بني سويف.