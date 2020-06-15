استشاري: الأطفال المدمنين للألعاب الإلكترونية العنيفة مضطربين عقليا

قال الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، إن هناك فارقًا بين إدمان الألعاب الإلكترونية العنيفة وإدمان الألعاب الإلكترونية العادية، لافتاً إلى أن كل الأطفال الذين ضربوا أصدقائهم بالنار في المدرسة الأمريكية عام 2015 كانوا يلعبون ألعابًا إلكترونية عنيفة، لدرجة أن واحدًا منهم عندما منع أهله عنه الألعاب أخذ المسدس وضرب أصدقائه في المدرسة.

وأضاف "القط"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، أن إدمان الألعاب الإلكترونية العنيفة هي أحد مظاهر الاضطرابات العقلية، مؤكداً أن البيئة المنضبطة التي يعيش بها الأطفال تكون أقل ميلًا للانغراس في هذه الألعاب الإلكترونية.

وذكر أن ممارسة الطفل لهذه الألعاب لمدة 9 ساعات يوميًا، تؤدي إلى تغير سلوكيات الطفل الطبيعي وتحوله إلى طفل عنيف.

وتابع، أن الاستمرار في ممارسة الألعاب الإلكترونية يصّعب من السيطرة على الانفعالات وضبط النفس في اتخاذ القرار، موضحًا أن الطفل الذي يمارس هذه الألعاب يصعب السيطرة عليه وعلى سلوكه تدريجيًا.