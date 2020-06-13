استشاري طب نفسي توضح الطريقة المثلى للتعامل مع طلاب الثانوية

قالت الدكتورة رضوى عبدالعظيم، استشاري الطب النفسي، إنها رصدت بعض الحالات المترددة على عيادتها بتعاني من حالة من الفزع بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مثل حظر التجول إضافة لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، موضحة أن الحل في هده اللحظة هو التأمل، "آخد نفس وأهدى وأعرف أنا عاوز إيه، كل طالب يعرف إيه الخطة بتاعته، لأنه لو فقد بصلة الهدف هيتوه وسط موجه القلق".

وأضافت عبد العظيم، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أن دور الأهل فيصلي في توفير جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنزل وتقليل متابعة الأخبار المتعلقة بكورونا: "كل الأخبار دي بتزود من حدة التوتر داخل البيت"، موضحة أنه أصبح هناك بعض الأنشطة التي يجرى ممارستها داخل المنزل بسبب كورونا مثل تناول الإفطار أو الصلاة جماعة.

وأشارت إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية للأطباء النفسيين بشأن طمأنة المواطنين كانت تشمل ممارسة الرياضة والفن، "لو قاعدين نغني مع بعض أو ندندن كأسرة دة بيساعد على شيوع الهدوء والطمأنينة وإن الدنيا لسة بخير ودة مهم جدا في أجواء زي حد داخل الامتحان والبيت كله متكهرب لأنه مستني نتيجته، ثقة الأهل في أن مهما كانت نتيجة الطالب بتخليه يثق في نفسه ويطمن"، مؤكدة أن النوم بشكل جيد من شأنه زيادة نسب التركيز عند الطلاب.