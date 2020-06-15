جامعة عين شمس: نحاول تعويض طلاب الكليات العملية عن "الورش"

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة وضعت خطة لإنهاء امتحانات السنوات النهائية لكليات الجامعة، متخذة في ذلك كل الاجراءات الاحترازية والوقائية، ومن بينها مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب بمتر ونصف إلى مترين.

وأضاف المتيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن منذ أول يونيو الماضي تم اتخاذ قرار بعدم دخول أي شخص الجامعة إلا بـ"الماسك"، مؤكدًا أنه يجب على الجميع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وأن يكون الطلاب على قدر المسؤولية أثناء الامتحانات.

وعن الورش التي فاتت الطلاب في الكليات العملية، ذكر "المتيني" أن الجامعة تحاول أن تعوض الطلاب عما فاتهم بكل الوسائل والتقنيات الجديدة المتاحة.