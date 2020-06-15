الـ 3 مراحل بـ 380 جنيها.. تعرف على أسعار فلاتر تنقية المياه

مع تفشي الفيروسات وبشكل خاص جائحة فيروس كورونا المستجد، لجأ الكثيرين إلى جميع وسائل الحماية من انتقال العدوى والأمراض من خلال الأطعمة والمشروبات، مما أدى إلى زيادة الطلب على استخدام فلاتر المياه، وحرص مستخدميها على تغيير الشمعات الخاصة بها باستمرار، ليتمكنوا من تناول مياه نقية خالية من الشوائب التي قد تؤدي لأمراض مزمنة.

وتستعرض "الوطن" متوسط أسعار فلاتر المياه في المحلات الموجوده بالأسواق، كالتالي:

فلتر مياه 3 مراحل

تتراوح أسعار فلتر المياه ذات الـ 3 مراحل بين 380 و400 جنيها، ويكون معه عدد زائد من الشمعات المستخدمة لتنقية المياه والتي يتم تغييرها كل 6 شهور.

فلتر مياه 4 شمعات

ويحتوي ذلك الفلتر على شمعة للمرحلة الأولى وشمعة أخرى للمرحلى الثانية وشمعتين للمرحلة الثالثة، ويتراوح سعره بين 2000 وحتى 2200 جنيها.

فلتر مياه 7 مراحل

يعمل على تنقية المياه بصورة أكبر من الـ 3 مراحل، حيث يعمل على تنقية المياه من الشوائب والطمي والحشرات والصدأ والكلور والأملاح الذائبة الضاره والفيروسات، ويتراوح سعره بين 2000 وحتى 2400 جنيها.

سعر شراء الشمعة لتغييرها

من الضروري تغيير الشمعة الخاصة بالفلتر بعد مدة لا تزيد عن 6 شهور، حيث يتراوح سعر الشمعة الواحد بين 100 وحتى 140 جنيها.