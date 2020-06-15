الصحة العالمية تدعو العالم إلى عدم إهمال الإنفلونزا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى العالمي بلغ حتى الآن 7.8 مليون حالة في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 430 ألف وفاة، مطالبا الدول التي رفعت القيود بالحذر نظرا لوجود إمكانية لعودة الفيروس، كما حدث في الصين، حيث جرى الإبلاغ عن مائة حالة جديدة فى حين لم يتم الإبلاغ عن وفيات.

وحذر مدير عام المنظمة الدولية - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين في جنيف - الدول من إهمال الاستعدادات الخاصة بالتعامل مع الإنفلونزا، خاصة أن نصف الكرة الأرضية الجنوبي يدخل الآن موسم الشتاء، وسيكون العبء كبيرا على البلدان في ظل وجود كورونا وما يمثله من عبء لشهور الآن على الأنظمة الصحية هناك.

بدوره، دعا المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة الدكتور مايك رايان، الدول إلى إقامة التوازن بين متابعة الإنفلونزا وبين مواجهة فيروس كورونا وذلك حتى يمكن معرفة سلالات فيروسات الإنفلونزا الجديدة.

وحذر تادروس من الانخفاض الملحوظ في عدد فيروسات الإنلفونزا، التي ترسل إلى المختبرات المتعاونة مع المنظمة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية مثل القدرة على الكشف والإبلاغ عن فيروسات الإنفلونزا الجديدة، وبما يمكن أن يؤدي لتفشيات جديدة.

وقال مدير عام منظمة الصحة إن نظام الاستجابة العالمى للانفلونزا جرى تعزيزه فى السنوات الثمان الاخيرة وبما جعل هناك خبرة سمحت بالكشف على فيروس كورونا عند ظهوره وبما يؤكد اهمية الاستمرار فى متابعة فيروسات الانفلونزا .

وردا على أسئلة الصحفيين وفيما يخص إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى الأشخاص من أسطح علب المواد الغذائية، قال الدكتور رايان إن المنظمة قامت وتقوم بأبحاث حول قدرة الفيروس على الانتشار على الأسطح المختلفة مثل العلب، مشيرا إلى أن هناك حاجة لانتظار نتائج التجارب وإن كانت المنظمة تركز على أهمية تعقيم غلافات العلب، ونوه بأن منظمة الصحة سوف تصدر توصيات قريبا فى هذا الخصوص.

من جانب آخر وبشأن بدء رحلات السفر الدولية في العديد من البلدان، قال الدكتور مايك رايان إن المنظمة تعمل مع الهيئة الدولية للطيران المدني والمنظمات المعنية بالطيران للوقوف على كيفية ادارة المخاطر في المطارات والطائرات، مشيرا إلى أن المنظمة ستصدر - خلال الأيام القادمة - توصيات خاصة للمسافرين الدوليين، مؤكدا أهمية حماية المسافر لنفسه حيث ستقوم السلطات بالعمل على تقليص خطر العدوى بالمطارات.

وأضاف رايان أنه يجب اتخاذ الإجراءات خاصة مع صعوبة التباعد بين الاشخاص في المطارات والطائرات وذلك على غرار ما يتم في أماكن العمل، وشدد على أهمية ارتداء المسافرين للكمامات في الطائرات مع رفع مستوى النظافة إلى أقصى درجة، داعيا إلى عدم الاستخفاف بالإجراءات المطلوبة للحماية.