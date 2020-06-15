تسجيل 182 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في إسرائيل خلال اليوم الأخير.

وحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، تم تسجيل 182 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19237 شخصا وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 302 حالة.

وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات في الوقت الحالي يبلغ 3520 شخصا، بينهم 35 مريضا بحالة خطيرة، منهم 25 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في إسرائيل 15415 شخصا.

وتشهد إسرائيل ارتفاعا في عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا منذ أواخر مايو الماضي بعد السيطرة على الفيروس بشكل عام.