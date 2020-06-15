"التعليم": تصحيح "أوراق الثانوية" بعد 3 أيام من امتحان المادة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم إن المدرسين المشاركين في المراقبة والتصحيح في امتحانات الثانوية العامة سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لهم، إضافة إلى أن الأوراق الخاصة بالإجابات لن يتم تصحيحها إلا بعد 3 أيام من الإمتحان حتى تنتهي خطورة تداول الأوراق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن جميع إجراءات التعقيم المتواجدة في لجان الإمتحانات ستكون مثلها وأكثر في الكنترول ومقرات التصحيح.

وتابع أن الأوراق سيتم تسليمها للكنترول بعد الإنتهاء من الإمتحانات، ولن يتم تصحيحها إلا بعد 3 أيام، مشيرا إلى أن الطالب المخالط لحالة مصابة سيتم توقيع الكشف عليه، وإذا قرر طبيب اللجنة أن الطالب لا يجب أن يستكمل الإمتحان تنقله الإسعاف على الفور، وإذا كان الطالب يستطيع أن يستكمل الإمتحان سيؤديه في حجرة مع الطبيب، والإمتحان الذي يليه لن يدخله إلا بعد وجود إفادة معه بأنه يستطيع أن يستكمل الإمتحانات وأنه سليم صحيا.