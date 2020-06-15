المتيني: تكلفة "المستشفي الميداني" 33 مليون جنيه بدعم من البنك المركزي

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن أول مستشفي ميداني في مصر سيتم إقامتها على أرض فضاء مساحتها حوالي 4500 متر خلف مستشفي عين شمس التخصصي، وهي قطعة الأرض مخصصة لبعض المشاريع التي تم تأجيلها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أنه يتم عمل كتيب لهذه المستشفي لمعرفة كل شئ يخصها، وأن البنك المركزي قدم العديد من الدعم للقطاع الصحي، وسوف يتم استقبال أول حالة في المستشفي الميدانى يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن فكرة عملها ترجع للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وأنه سيتم تشييد من 20 إلى 30 مشروع تحاليل ميدانى في المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة.

وتابع، أن التكلفة المبدئية للمستشفي بلغت 33 مليون جنيه منها 27 مليون من الجامعة مع دعم من البنك المركزي ومساهمة شركات تبرعت بالأسرّة والأثاث الطبى، وتستوعب المستشفي 171 سرير، منهم 11 للرعاية المركزة، وكان الهدف من بناءها هو معالجة الحالات المصابة بفيروس كورونا إصابات بسيطة، والتي لا يحتاج علاجها لدخولهم للعناية المركزة.