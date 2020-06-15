"كورونا": شفاء ٤٦ حالة في مستشفيات البحر الأحمر وخروج 22 متعافيا من "عزل إسنا"

تواصل خروج المتعافين من فيروس كورونا ومغادرتهم مستشفيات العزل، تزامناً مع استمرار تدشين المبادرات الأهلية لدعم المصابين والمخالطين لهم من خلال تقديم الدعم التوعوى والمعنوى والمادى، وسط جهود مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحظر، فضلاً عن عمليات التعقيم والتطهير بالقرى والمدن فى مختلف المحافظات.

فى الأقصر، أعلن مستشفى العزل الصحى بإسنا، خروج 22 حالة بعد التعافى من فيروس كورونا المستجد، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، وقالت إدارة المستشفى إن المتعافين من بينهم 4 حالات كانوا فى العناية المركزة، وسيدة حامل فى شهرها السادس، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ«pcr»، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، رغم أن عدداً منهم كان يعانى من أمراض أخرى مزمنة.

وكشف الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن شفاء ٤٦ حالة بمستشفيات العزل بالمحافظة، منذ تخصيص ٦ مستشفيات للعزل مطلع الشهر الماضى، وأكد «مرعى» أن جميع الأطقم الطبية بمستشفيات البحر الأحمر تقوم بدورها على أكمل وجه لعلاج مصابى كورونا، مشيراً إلى أن فرقاً طبية وإدارية من الإدارات الصحية والطب الوقائى تقوم بتوزيع الأدوية على المخالطين بمنازلهم.

وقال الدكتور هشام شوقى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن ١٤٨ متعافياً غادروا مستشفيات العزل بالمحافظة بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، موضحاً أن الحالات خضعت لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وجرى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفيات، مضيفاً أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية.

جراحة عاجلة لمريض أصيب بفقد البصر فى سوهاج

وأجرى مستشفى سوهاج التعليمى جراحة عاجلة لمريض مصاب بكورونا عقب فقده للبصر فى العين اليمنى بعد حدوث انفصال فى الشبكية، وكللت العملية التى استغرقت 4 ساعات بالنجاح، وأصدرت مديرية الصحة بياناً ذكرت فيه أن مريضاً مصاباً بكورونا شكا من فقدان الرؤية بالعين اليمنى وبعد الفحص تبين أنه يعانى من انفصال شبكى كامل مع ثقب بمقلة العين اليمنى، وأوضح البيان أن الحالة من حالات الطوارئ التى لا تحتمل التأجيل، فتم عمل قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات اللازمة للعملية وإجراء عملية إزالة الجسم الزجاجى وإصلاح الانفصال الشبكى ومقلة العين بقسم الرمد بمستشفى سوهاج التعليمى، وأكد البيان أن العملية والتجهيز طبقاً لسياسات مكافحة العدوى استغرقت أكثر من 4 ساعات وتمت بنجاح وخرج المريض إلى العزل المنزلى بعد العملية.

مديرية الصحة بالمنوفية تعلن عن إصابة مدير الشئون المالية

وكشف مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن إصابة المحاسب صبرى حسن، مدير عام الشئون المالية والإدارية بعد ثبوت إيجابية العينة المسحوبة منه، وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة شعر بالأعراض وجرى عرضه على الأطباء المتخصصين وعقب إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة ثبت إصابته بالفيروس، لافتاً إلى أن مديرية الصحة سجلت 4 إصابات بين القيادات بالمديرية، وهم: الدكتور عبدالبارى العجيزى، مدير عام الطب العلاجى، والدكتور أحمد الهوارى، مدير مستشفى الشهداء المركزى، تماثلا للشفاء، بالإضافة إلى إعلان إصابة الدكتورة شيرين مسعد مدير العلاج الحر، أمس الأول، فيما أكد الدكتور محمود قورة، عميد كلية طب جامعة المنوفية، أن المستشفيات الجامعية قامت بعزل ما يزيد على 30 فرداً من الأطقم الطبية بالجناح الفندقى بالمستشفى وتقديم الرعاية والخدمة الطبية لهم، بعد مخالطتهم المصابين.

وفى القليوبية، أعلن مستشفى قها للعزل عن تعافى مصابة بكورونا بعد ولادتها بالمستشفى، وأكد بيان للمستشفى أن المصابة صيدلانية بمستشفى ناصر العام، أصيبت أثناء عملها وتم حجزها بالمستشفى ووضعت مولودها داخل المستشفى، وأضاف البيان أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 260 متعافياً غادروا المستشفى بعد شفائهم.

وعلى صعيد المبادرات المجتمعية، دشن أهالى قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ حملة لمواجهة أزمة كورونا عن طريق جمعية بشائر الخير الخيرية التى تمكنت من توفير أجهزة وفرق تعقيم بالتعاون مع شباب الكنيسة وأطقم طبية توفر الدعم للمصابين وتقدم الخدمة الطبية لمرضى العزل المنزلى، وتكونت اللجنة من لجان فرعية، منها لجنة الأزمات الطبية التى نجحت فى توفير 10 أجهزة طبية وأسطوانات أكسجين وجهاز قياس نسبة الأكسجين فى الدم، كما تبرع شباب الكنيسة بالقرية بجهازين نيبوليزر، فضلاً عن تخصيص فريق لتوعية أهالى القرية بالآثار السلبية للفيروس والطرق الوقائية المتبعة وفريق للتعقيم لتطهير ورش القرية بالمطهرات بالتعاون مع شباب الكنيسة، وخاصة فى أماكن تقديم الخدمات الحكومية ولجنة لخدمة مصابى العزل المنزلى من خلال توفير احتياجاتهم المنزلية وربطهم بجروب واتساب يضم أطباء متخصصين وتمريض.

وفى قنا، واصل فرع جمعية الهلال الأحمر دعم المصابين والمتعافين من فيروس كورونا، وقال أحمد متولى، مدير الإغاثة بالجمعية، إن فرق الإغاثة قدمت ٤٠٠٠ وجبة غذائية للمصابين فى العزل المنزلى والمتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل، منذ بدء جائحة كورونا، فضلاً عن العمالة غير المنتظمة، التى أثرت على عملها الجائحة، وأضاف أن فرق المتطوعين بالهلال الأحمر فرع قنا، يقومون بتنظيم المترددين على البنوك ومكاتب البريد بالمصالح الحكومة التى تشهد زحاماً لمنع انتشار الفيروس.

وفى الدقهلية، وزع حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، كمامات وقفازات على عمال النظافة وسائقى المعدات والجرارات بجراج الحملة الميكانيكية ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة العاملين فى مواجهة ومكافحة الفيروس، وأكد «قابيل» دعمه الكامل لجهاز النظافة والتجميل، وسائقى الحملة الميكانيكية، واستعداده التام لتوفير كافة الاحتياجات والأدوات المطلوبة للاطمئنان على جميع العمال للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة وأمان العاملين للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه.

استمرار عمليات تطهير شوارع المنيا

ووجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار فى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، التى يتم من خلالها تنفيذ أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار فى أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها، وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة، ونفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال الرش والتطهير للمبانى التعليمية ومتابعة أعمال صرف المعاشات ورفع المخلفات الصلبة بقرية بنى عامر، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية الصفانية، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار الحالة العامة بالشوارع وتم فض أحد الأسواق بقرية بنى على، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بنى صامت، بالإضافة لأعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية بقرى بنى صامت والحسينية وبنى على وبالأحياء الداخلية للمركز، كما تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير بقرية شلقام.