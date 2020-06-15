ننشر استعدادات مدينة سفاجا لامتحانات الثانوية العامة

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الإثنين، إجتماع لمناقشة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر بدءها فى 22 يونيو الجارى وذلك بحضور مدير الإدارة التعليمية ومديرى مدارس الثانوية بنات وبنين وسكرتير المدينة ومديرى إدادات المشتريات والمخازن والأزمات والشؤون الإدارية والعلاقات العامة.

أكدت "المغربي" أن الاجتماع بشأن وضع خطة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد، وحسب الجدول المعلن ، وكذلك امتحانات الثانوية الفنية.

وأشارت "رئيس المدينة" إلي أنه تم مناقشة آليات تأمين اللجان والأمور المتعلقة بسلامة الطلاب والمراقبين في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وأضافت أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد الامتحان كما سيتم تزويدها بكواشف حرارة ، ومطهرات، وأدوات تعقيم، وأغطية للأحذية وأقنعة للوجه للطلاب والمراقبين.