التعليم: 85% من ملاحظي الثانوية داخل محافظاتهم والبقية بمكافئات كبيرة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن تجمع أولياء الأمور لطلاب الثانوية العامة غير مطلوب، وغير مسموح، وقوات الشرطة ستساعد على تنفيذ هذا القرار: "بقول لأولياء الأمور متتجمعوش قدام المدارس مش هنسمحلكم".

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن عدد الطلاب في كل لجنة فرعية، 14 طالب، والمسافة لن تقل عن متر ونصف بين كل طالب وطالب، وسيتم صرف للطالب معقمات، وإذا أحضر الطالب معقمات معه من المنزل، لن يكون هناك مشكلة، ولكن الطالب ملزم بالكمامة المخصصة له من وزارة التعليم، لأنها بمواصفات أعلى.

وتابع حجازي، أن مراقبي وملاحظي الثانوية العامة هذا العامة، لن يخرجوا خارج محافظاتهم، إلا في اللجان الحدودية بين المحافظات وبعضها البعض، والمتوسط من 20 لـ30 كيلو، ورئيس اللجنة هو من يذهب لمحافظات مختلفة، وله مكافئة كبيرة وله استراحة، ومكافئته بـ4 أيام.

وشرح حجازي، أن الواحات تابعة لمحافظة الجيزة، ويذهب المعلمين لـ6 أكتوبر، ولكن المعلم له مكافئات خاصة، ولكن بشكل عام 85% من المعلمين داخل محافظاتهم، و15% بالمحافظات المحيطة المجاورة.