فيديو جديد لتعذيب مواطن مصري على يد ميليشيا إرهابية في ليبيا

حصلت "الوطن"، على فيديو جديد، يظهر تعذيب عناصر من ميليشيات إرهابية غرب ليبيا، لمواطن مصري.

ويظهر مواطن مصري، في الفيديو الذي تتحفظ "الوطن" على نشره، يتم ضربه وإطفاء سيجارة في رأسه، وتوجيه بعض الشتائم والسباب له.

ولم تتأكد "الوطن" بعد، من الفترة الزمنية للفيديو، لكن مصدر يؤكد، أن من يقومون بتعذيب العامل المصري، ينتمون لإحدى الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا غرب البلاد.

ويأتي ذلك، بعد تداول فيديو أمس، لإحدى الميليشيات الموالية لتركيا في ليبيا، تعذب مصريين، بداعي قتالهم كمرتزقة في مدينة "ترهونة" مع الجيش الوطني، خلال فترة سيطرته عليها.