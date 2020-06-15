"الصحة" عن ارتفاع إصابات ووفيات كورونا: ما زالت النسب مقبولة

فسرت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد الوفيات لليوم الثاني على التوالي، مسجلا 91 حالة أمس، واليوم 97 حالة، بأنها كانت متوقعة، "كنا متوقعين ارتفاع نسب الوفيات، بسبب ارتفاع حالات الإصابات، فهي نسبة وتناسب"، فيتم احتساب نسبة الوفيات المتوقعة، وفقا لأعداد الإصابات المتوقعة.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنه بالرغم من ارتفاع أعداد الاصابات والوفيات، لكنها ما زالت في فلك النسب المقبولة بالنسبة لنا ويستطيع النظام الصحي استيعابها فعلى مستوى العالم شهدنا في بعض الدول إصابات يومية بالألوف ووفيات بالمئات وفي بعض الاحيان بالألاف.

وأشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى أن منحنى الإصابات ما زال في وضع التصاعد ضمن الزيادة الأفقية المسطحة، وليست الرأسية، متمنية أن نصل إلى مرحلة الثابت قريبا.