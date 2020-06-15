طلاب "هندسة القناة" يواصلون تقديم ابتكاراتهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا

أعربت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن سعادتها بطلاب كلية الهندسة وذلك لتفاعلهم الايجابي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك عن طريق تقديم ابتكاراتهم العلمية التي تساعد علي مواجهة الوضع الحالي.

وقالت رئيس الجامعة، أنه سبق وقام طلاب بتصميم فكرة بوابة التعقيم الإلكتروني، واليوم يقدم طلاب آخرون من هندسة القناة فكرة لجهاز تنفس صناعي بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية، جاء ذلك أثناء تفقدها اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو لكلية الهندسة وإستقبلها الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة والدكتورإبراهيم القرش الأستاذ بكلية الهندسة والمستشارالهندسي للجامعة، حيث تابعت رئيس الجامعة ما قامت به كليه الهندسة من تصميم لجهاز تنفس صناعي تحت إشراف الدكتور تامر نبيل، الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي السعيد الأستاذ مساعد بكلية الهندسة.

وقام الطلاب بشرح مبسط لفكرة عمل جهاز تنفس عالي الكفاءة منخفض التكلفة لمد المريض بالأوكسجين اللازم وتحويلها للعمل أوتوماتيكيا عن طريق المحركات والمتحكمات الدقيقة، والتي تسمح للطبيب بإدخال معدل التنفس وحجم الهواء المناسب لكل مريض بناء على حالته عن طريق شاشة عرض ثم تقوم المحركات بضغط الكميه والوقت المناسبين بناء على مدخلات الطبيب وفي نفس الوقت تقوم بقياس مستشعرات الضغط والحرارة والرطوبة بمراقبة العمليه باستمرار وبإعطاء تحذير للطبيب في حالة حدوث أي شئ.

ويضم فريق العمل من الطلاب كل من الطالب أحمد سامي محمد الصادق والطالب خالد حسن عيادة والطالبة ياسمين إسماعيل محمد والطالب ابراهيم إسماعيل احمد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ماجدة هجرس علي تقديم الدعم الكامل للطلاب مشدده علي ضرورة التنسيق مع المستشارين من الأطباء بالعناية المركزة وذلك لمعرفة إمكانيات الجهاز و كيفية تطويره ليواكب الاحتياجات الفعلية في الوضع الراهن مشيره إلى أن مكتب التايكو يقدم كل الدعم لطلاب الجامعة بوجه عام وكلية الهندسة بشكل خاص للحصول علي براءات الاختراع لهذه الابتكارات العلمية.

وشارك مع طلاب كلية الهندسة عدد من طلاب التعليم الثانوى بمدرسة "ستيم هاى أسكول" بالاسماعيلية في عمل الجهاز وهم يوسف هاني البخاري ومحمد هاني البخاري ومحمد هشام وشهد ياسر وعبدالرحمن شوقي وعمار احمد.