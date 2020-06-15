"الصحة": من الصعب التكهن بمرحلة ثبات إصابات كورونا والوصول للذروة

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إنه من الصعب التكهن بمرحلة الثبات في أعداد إصابات فيروس كورونا، وما يعقبه من انحدار في أعداد الوفيات، رغم وجود توقعات بذلك، موضحة أن الحكم على الوصول لمرحلة الذروة ومن ثم الثبات، يتطلب مراقبة الأرقام على فترات، وعندما يحدث الثبات والانحدار، نستطيع القول أننا تجاوزنا مرحلة الذروة.

وحول أزمة مقدرة المواطن على الوصول للمستشفيات، رغم الحديث عن قدرة النظام الصحي الاستيعابية، أكدت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أننا نشعر بالمشكلة ونرصدها من شكاوى المواطنين، "أعتقد أن الأزمة هنا تتعلق بنسب التوزيع المتعلقة بنسب الإصابات في المحافظات الأعلى في الإصابات".

وتابعت: "الأزمة لها جانبين الأول الضغط على الخط الساخن 105 ضغط غير عادي لا يمكن وصفه رغم أن هناك خطين الأول 105 والثاني 137 الخاص بأسرة العناية المركزة والمواطن لا يفرق بينهما، العامل الثاني أننا نحتاج لمزيد من التنسيق، فعلى سبيل المثال، قلنا إن المريض الذي يتوجه للفحص، ويثبت حاجته للعزل المنزلي، يلتزم بذلك، وفي حال تدهور الحالة واحتياجها لمستشفى، عليه أن يتوجه لذات المستشفى، التي أخبرته بحالته الصحية الخاصة وحاجته إلى العزل المنزلي وليس اي مستشفى أخرى".

وأشارت إلى أن التوسع في أعداد المستشفيات وسعتها الاستيعابية من الأسرة العادية والعناية المركزة بوجه الخصوص، قد تسهم في تراجع الشكاوى.