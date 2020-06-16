المحجوب: الميليشيات تحاول بث الفوضى والوقيعة بين مصر وليبيا

علق العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، على مقطع الفيديو المتداول لإهانة عمال مصريين على أيدي ميليشيات إرهابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "هذا الأمر مورس مع الليبيين بشكل أبشع، يعيد إلى الأذهان صورة الذبح في مدينة سرت عندما كان تسيطر عليها".

وأضاف: "ترتكب أبشع الجرائم ففي المناطق التي تسيطر عليها، وتشهد نزوح أعداد كبيرة من المواطنين، وهذه الميليشيات تريد الفوضى، والشعب الليبي يعاني من الميليشيات التي تريد الفوضى والوقيعة بين مصر وليبيا".

وتابع: "بيان الوفاق دبلوماسي، لأن الميليشيات تقاتل في صالح الوفاق، والحكومة تسميها قوات الوفاق، ولا يحمل السلاح في هذه المناطق إلا هؤلاء، وقضينا على أكثر من 70% من الميليشيات الإرهابية، وأصبحت غير قادرة على مقارعة الجيش الليبي".

وأردف: "ما حدث له علاقة بموقف مصر السياسي مما يحدث في ليبيا، ما يفعلونه للموقف التاريخي الذي قامت به مصر من أجل شعب كامل، وتركيا دعت بـ15 ألف مرتزق".