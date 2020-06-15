إيمان الحصري تشكر صحفيات موقع "هن" بجريدة "الوطن": شغلكم بيعجبني

استعرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، خبر موقع "هن"، التابع لجريدة "الوطن"، عن توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد ببدء انحسار اصابات فيروس كورونا في 28 يونيو الجاري، الذي كتبته الزميلة آية أشرف.

وأثنت إيمان الحصري على موقع "هن"، ووصفت الصحفيات العاملات فيه بأنهن "محترمات"، مثنية على مديرة تحرير الموقع هدى رشوان، وبالصحفيات العاملات في الموقع، مؤكدة أن البرنامج يتناول عدد من الأخبار التي يقدمها الموقع.

وقالت الحصري: "واحنا بندور في الأخبار الأكثر قراءة في المواقع، لقينا خبر من الأكثر قراءة في هن، وهن ده القسم المتخصص بكل أخبار السيدات في جريدة الوطن، وكتبت زميلتنا آية آشرف، إن خبيرة أبراج، أكدت أن كورونا ينتهي في مصر في 28 يونيو".

وأضافت: "عايزة أشكر زمايلي في هن، وبالتحديد زميلتنا هدى رشوان رئيس تحرير برنامج السفيرة عزيزة، والباب ده بالتحديد في جريدة الوطن، فيه عدد من الصحفيات المحترمات، ودايمًا الموضوعات اللي بتكون فيه بتكون موضوعات حلوة، وساعات كتير بناخد منهم بعض الأفكار".