أسبوعان قبل غلق حجز 2600 وحدة "سكن مصر".. تعرف على الأسعار

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح مرحلة جديدة من شقق سكن مصر، 2600 وحدة موزعة على 8 مدن جديدة، بمقدم 50 ألف جنيه، بالأدوار الأرضي والأخير، وينتهى الحجز نهاية الشهر الجاري.

نوضح أسعار الوحدات ونظم السداد:

بلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا بما يعني وصول سعر الوحدة 106 مترًا نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترا نحو 733 ألف جنيه.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار لـ811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترًا بـ880 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور، وصل سعر المتر لـ6070 جنيهًا ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا إلى 698 ألف جنيه.

أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترا نحو 572 ألف جنيه.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترا نحو 790 ألف جنيه.

ووصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة إلى 3400 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه.

وفي مدينة غرب أسيوط سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار نحو 368 ألف جنيه كما سجل سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 395 ألف جنيه.

ووفقا لكراسة الشروط، يتم سداد 50 ألف جنيه مقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، بجانب 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

كما يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

وكذلك سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة.