إعلامي صيني يكشف الاجراءات التي اتخذتها الصين بعد ظهور حالات كورونا

أكد الإعلامي الصيني نادر رونج أن الصين شهدت خلال الـ4 ايام الماضية أكثر من 79 اصابة جديدة بفيروس كورونا بين المترددين على أحد الأسواق في الصين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الإصابات تم اكتشافها داخل سوق للمواد الغذائية في الصين لافتًا تم اتخاذ اجراءات لمواجهة الموجة الجديدة من الاصابات.

وأشار إلى أن السلطات الصينية فرضت الإغلاق والحظر الصحي على 11 حي بجوار السوق وأيضًا 10 أحياء سكنية بجوار سوق آخر وأنه تم تحديد ورصد 200 ألف شخص زاروا هذه الأسواق منذ 30 مايو وتقرر اجراء فحوصات لهم.

من جهة أخرى أكد الإعلامي الصيني على أن اللقاح الذي ستنتجه الصين من المنتظر انتاجه نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.