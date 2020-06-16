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إعلامي صيني يكشف الاجراءات التي اتخذتها الصين بعد ظهور حالات كورونا

كتب:

أحمد حامد دياب
12:14 ص | الثلاثاء 16 يونيو 2020
الإعلامي نادر رونج

الإعلامي نادر رونج

أكد الإعلامي الصيني نادر رونج أن الصين شهدت خلال الـ4 ايام الماضية أكثر من 79 اصابة جديدة بفيروس كورونا بين المترددين على أحد الأسواق في الصين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الإصابات تم اكتشافها داخل سوق للمواد الغذائية في الصين لافتًا تم اتخاذ اجراءات لمواجهة الموجة الجديدة من الاصابات.

وأشار إلى أن السلطات الصينية فرضت الإغلاق والحظر الصحي على 11 حي بجوار السوق وأيضًا 10 أحياء سكنية بجوار سوق آخر وأنه تم تحديد ورصد 200 ألف شخص زاروا هذه الأسواق منذ 30 مايو وتقرر اجراء فحوصات لهم.

من جهة أخرى أكد الإعلامي الصيني على أن اللقاح الذي ستنتجه الصين من المنتظر انتاجه نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.

 